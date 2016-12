POL-OG: Forbach - Beschädigt

Forbach (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken am Samstag zwischen 10.50 Uhr und 11.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schifferstraße geparkten Mercedes, graumetallic, an der Fahrertür. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1000,00 Euro. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeipostens Gernsbach unter Telefon 07224 3663 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell