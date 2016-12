POL-OG: Rastatt - Wandalen unterwegs, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Rastatt - Wandalen unterwegs, Zeugen gesucht

Einen hohen Schaden richteten über die Feiertage bislang Unbekannte in der Pestalozzi-Schule in der Herrenstraße an. Es wurden mehrere Ziegel umhergeworfen, Erde verstreut und der Inhalt der Mülltonnen im Innenhof verteilt. Auch der Schulbus blieb nicht verschont und wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Insgesamt hinterließen die Übeltäter einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Wer hat in der Zeit von Freitagmorgen bis Dienstagmorgen Personen an oder in unmittelbarer Nähe der Schule beobachtet, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen könnten? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 07222-7610 entgegen.

