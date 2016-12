POL-OG: Gaggenau - Überschlagen

Gaggenau (ots) - Von Freiolsheim aus war am Dienstag um 8.50 Uhr ein 28 Jahre alter Dacia-Fahrer auf der K 3708 in Richtung Waldprechtsweier unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet der Wagen infolge Straßenglätte ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Pferdekoppel zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Dacia musste mit Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro an den Abschlepphaken.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell