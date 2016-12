POL-OG: Appenweier - Morgendliche Straßenglätte

Appenweier (ots) - Dass es im Winter gerade morgens auch einmal glatt sein kann, bedachte ein 31-jähriger Autofahrer um 7 Uhr in der Sander Straße offenbar nicht. So geriet sein Renault Clio in der Kurve Höhe Mülldeponie ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Wassergraben. Der Fahrer blieb unverletzt, der Kleinwagen musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

