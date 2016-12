POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden, Ebersteinburg - Totalschaden nach Ausweichmanöver

Am Montagabend um 19.40 Uhr war eine 31 Jahre alte Opel Corsa-Lenkerin auf der K 9615 von Ebersteinburg in Richtung Staufenberg unterwegs, als unvermittelt vor ihr ein Reh über die Straße rannte. Durch ein Ausweichmanöver konnte die Fahrerin eine Kollision mit dem Wildtier zwar verhindern, allerdings prallte der Opel dadurch gegen die Leitplanken und schleuderte über die Fahrbahn, ehe er mit Totalschaden im Grünstreifen zum Stehen kam. Die 31-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Baden-Baden, Geroldsau - Rüder Autofahrer

Gar nicht besinnlich ging es am Montagmittag in der Geroldsauer Straße zu. Dort fuhr um 12.20 Uhr ein 28-jähriger VW Golf-Fahrer zunächst einem vorausfahrenden 47-jährigen Autofahrer dicht auf. Dann überholte er ihn innerorts, worauf der 47-Jährige ihm nachfuhr. Das missfiel nun dem Golf-Fahrer, worauf er den Verfolger durch eine Vollbremsung zum Anhalten nötigte, ausstieg und für den Fall einer weiteren Hinterherfahrt Faustschläge ins Antlitz des 47-Jährigen in Aussicht stellte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lichtenau - Wildunfall

Von Scherzheim in Richtung Lichtenau befuhr am Montag um 18.10 Uhr eine 29-jährige Citroen-Lenkerin die L 75, als sie mit ihrem Pkw ein über die Fahrbahn rennendes Reh erfasste. Am Fahrzeug wurde Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht, das Wildtier flüchtete in die Dunkelheit. Ein Jagdpächter wurde verständigt.

