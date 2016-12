POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel im Messekreisel übersah am Montagabend um 22.30 Uhr ein 48 Jahre alter Ford Fiesta-Fahrer den VW Passat eines 58-Jährigen und stieß dagegen. Das Malheur zog Blechschäden in Höhe von 3.000 Euro nach sich.

Offenburg - Schöne Bescherung

Über "schnelles Weihnachtsgeld" freute sich am Montagabend ein unbekannter Gelegenheitsdieb in der Klosterstraße, nachdem er zwischen 19 Uhr und 23.30 Uhr in einem geparkten Ford die Geldbörse entdeckt hatte, die eine Fahrerin leichtfertig im Auto zurückgelassen hatte. Er schlug kurzer Hand die Seitenscheibe ein und griff zu.

Offenburg - Spaziergang am Weihnachtstag

Einen am Weihnachtsfeiertag nicht gerade passend bekleideten Passanten in der Freiburger Straße meldeten Spaziergänger am Montag um 11.15 Uhr der Polizei. Dies sahen die Streifenbeamten unmittelbar darauf ebenso und legten rasch eine Decke um den 48-Jährigen, der lediglich Socken und Schuhe anhatte. Die Gründe für die offenherzige Garderobe des Mannes lagen nach eigenem Bekunden in der Suche nach einem amourösen Abenteuer. Die Beamten stellten fest, dass der 48-Jährige zudem 1,4 Promille Alkohol intus hatte, was im Zusammenwirken mit eingenommenen Medikamenten offenkundig einen entrückten Gemütszustand verursacht hatte. Die Polizisten brachten den Spaziergänger in eine Fachklinik.

Offenburg - Gestreift und weitergefahren

Eine 21-jährige Opel Astra-Fahrerin befuhr am Montag um 17.40 Uhr die Weingartenstraße in Richtung Zell-Weierbach, als ein entgegenkommender Pkw auf ihre Fahrspur geriet. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge streiften sich und wurden beschädigt, dennoch setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort.

Haslach i. K. - Ohne Fahrerlaubnis

Bei der Verkehrskontrolle eines Peugeot-Fahrers am Montagabend um 23.30 Uhr in der Schnellinger Straße stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dies zieht nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach sich.

Steinach - Nach Achsbruch gegen Mast gefahren

Beim Befahren der Anton-Tonoli-Straße am Montag um 15.10 Uhr brach einem 21-jährigen BMW-Lenker aus unbekannten Gründen die hintere rechte Radaufhängung weg. Dadurch kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast, wodurch Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht wurde. Der junge Fahrer blieb unverletzt.

