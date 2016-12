POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Nächtlicher Sparziergang

Zu einer eher ungewöhnlichen Uhrzeit unternahm am Dienstagmorgen kurz vor 04.30 Uhr eine Seniorin einen Sparziergang in der Kuhbacher Hauptstraße. Die betagte Dame war lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet von einem Lkw-Fahrer angetroffen worden. Nachdem die verständigen Beamten des Reviers Lahr vor Ort eintrafen, wurde die Dame von den Polizeibeamten wieder nach Hause und ins Bett gebracht.

Lahr - Auseinandersetzung endet mit Strafanzeigen

Mehrere Strafanzeigen nahmen die Beamten des Reviers Lahr in der Nacht auf Dienstag auf. Nachdem in einer Diskothek in der Europastraße mehrere Gäste in Streit gerieten, gipfelte die verbale Diskussion in einer handfesten Streitigkeit. Ein 20-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt.

Ringsheim - Unfall verursacht

Beim Fahrstreifenwechsel kurz vor der Auffahrt zur BAB von Rust kommend, verursachte am Montagabend gegen 21.20 Uhr ein VW-Fahrer einen Unfall mit 2.000 Euro. Er streifte hierbei einen Renault. Die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Lahr - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Reviers Lahr. Während in der Eisenbahnstraße eine ölhaltige Flüssigkeit ausgebracht wurde, wurden vermutlich im gleichen Zeitraum auch ein Opel und ein Suzuki mit derselben Flüssigkeit übergossen. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde noch ein Zigarettenautomat. Wer hat in der Nacht auf Freitag Personen beobachtet, die im Zusammenhang mit der Straftat stehen könnten? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 07821 - 2770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell