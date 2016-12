POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Hügelsheim - Betrunken im Fahrzeug unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Hügelsheim wurde ein Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 31-jährige Mann war gegen 03:20 Uhr mit seinem Wagen 'Am Hecklehamm' unterwegs, als ihn die Polizeistreife aus Rastatt einer Kontrolle unterzog. Weil der Wert des Alkoholtestes deutlich zu hoch war, wurde ihm anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Wagen blieb in Hügelsheim stehen, nach Erhalt des Blutuntersuchungsergebnisses wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft folgen.

Kuppenheim - Leitplanke gestreift

Auf der Fahrt auf der B462 von Rastatt nach Gaggenau kam eine Autofahrerin am Montag gegen 17 Uhr auf dem linken Fahrstreifen zu weit nach links und streifte die dortige Leitplanke. Die Frau fuhr daraufhin zum Polizeirevier nach Gaggenau und meldete den Unfall. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

