POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Appenweier, A 5 - Nebelbank mit Folgen

Ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer war am Dienstag um 00.45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Norden unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Appenweier in eine überraschend auftauchende Nebelbank einfuhr. Hier rammte er mit Wucht einen deutlich langsamer vorausfahrenden Ford, den er schlicht zu spät erkannte. Der Ford schleuderte über die drei Fahrstreifen und prallte gegen die Betongleitwand, ehe er zurückschleuderte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Während der Unfallverursacher und der 47-jährige Ford-Fahrer unverletzt blieben, erlitten eine im Ford mitfahrende 58-Jährige und ein 17-Jähriger leichte Verletzungen. Die Unfallfahrzeuge mussten mit einer Gesamtsachschadenshöhe von 20.000 Euro abgeschleppt werden.

Kehl - Viel Aufwand für ein paar Euro

Zwischen 6 Uhr und 7 Uhr am Montagmorgen suchte ein Unbekannter das Gelände einer Tankstelle in der Straßburger Straße auf. Hier brach er mit einem Werkzeug das Gehäuse eines SB-Staubsaugautomaten auf, entfernte im Inneren diverse Schrauben und löste die Elektronikbauteile, ehe er aus dem Geldbehälter das darin befindliche Münzgeld in vermutlich sehr geringer Höhe entwendete.

Renchen - Komatöser Fahrgast

Weil sein Fahrgast nicht aus dem Taxi aussteigen wollte, verständigte am Dienstag um 2.40 Uhr ein Fahrer aus der Gartenstraße die Polizei. Die Beamten stellten nach ihrem Eintreffen rasch fest, dass es weniger am Wollen, denn am Können des jungen Mannes scheiterte: Der 20-jährige Fahrgast lag bewusstlos betrunken neben dem Taxi auf der Straße, ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Oberkirch - Bewusstlos betrunken

An der Einmündung Esperantostraße / Mönchsmatten fand am Montagabend um 21.20 Uhr eine Passantin eine mit Bierflasche am Boden liegende bewusstlose Frau und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Die 27-Jährige erwies sich nach der notärztlichen Erstbehandlung als volltrunken und wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht.

Achern - Reh erfasst

Auf seiner Fahrt auf der B3 neu in Richtung Achern erfasste am Montag gegen 20 Uhr ein 29-jähriger Kia-Lenker kurz vor der L 87a ein über die Fahrbahn laufendes Reh. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, am Pkw wurde Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell