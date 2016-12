POL-OG: Jogger rennt in Pkw

Baden-Baden (ots) - Leicht verletzt wurde ein 67-jähriger Jogger, der am Montagnachmittag in der Rotenbachtalstraße in Ebersteinburg in ein Auto rannte. Der Mann wurde zur Beobachtung in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell