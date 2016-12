POL-OG: Zwei Autos gestreift und geflüchtet

Schwanau (ots) - Am ersten Weihnachtsfeiertag, kurz nach Mitternacht, fuhr ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer durch Schwanau und streifte in der Stubenstraße zwei dort geparkte Autos. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Mann die Fahrt fort. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall bei der Polizei. Der Unfallflüchtige wurde in Lahr angehalten und kontrolliert. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über 1,5 Promille wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. /br

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell