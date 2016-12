POL-OG: Bietigheim - Fehler beim Linksabbiegen - 2 Leichtverletzte

Offenburg (ots) - Am Samstag, um 14.40 Uhr, bog ein 53-jähriger Mitsubishi-Fahrer, von der B36 kommend, als Linksabbieger an der Einmündung Bietigheim-Nord ab und missachtete den Vorrang eines aus Karlsruhe kommenden VW Golfs. Beim Zusammenstoß der beiden PKW wurden der Fahrer und dessen 21-jähriger Beifahrer des VW Golfs leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Insassen des Mitsubishi-SUV blieben unverletzt. Die beiden am Unfall beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Unfallgesamtschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro. Die B36 war zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden PKW bis 16.15 Uhr in Fahrtrichtung Rastatt gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

/kol.

