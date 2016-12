POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugin

Rastatt (ots) - Am Freitagmittag, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer den Fahrstreifen des Parkplatzes unmittelbar vor der Hauptpost in der Poststraße. In der Absicht diesen in Richtung Bahnhofstraße zu verlassen, geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Dieser Unfall wurde von einer bislang unbekannten Zeugin, die sofort zu schreien begann, beobachtet. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau, Telefon 07225/98870, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell