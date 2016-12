POL-OG: Rastatt - Auseinandersetzung in der Innenstadt

Rastatt (ots) - Am Freitag gegen 13.45 Uhr gingen beim Lagezentrum der Polizei mehrere Anrufe ein, dass es vor der Schlossgalerie zu einer Auseinandersetzung und Bedrohungen unter mehreren Personen gekommen sei, eine Person sei durch ein Messer verletzt worden. Von den nach und nach eintreffenden Polizeikräften konnten vier mutmaßliche Beteiligte vorläufig festgenommen werden. Eine Person wurde mit einer Stichverletzung in einem Rettungswagen behandelt. Zu den Hintergründen liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell