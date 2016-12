POL-OG: Offenburg - Betrunkener und aggressiver Tankstellenbesucher -UPDATE

Offenburg (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der 20-Jährige am frühen Nachmittag dem zuständigen Richter vorgeführt, der wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Vollzugsanstalt eingeliefert.

/we

Offenburg - Betrunkener und aggressiver Tankstellenbesucher

Vermutlich aus Lust und Laune hat ein aggressiver und deutlich alkoholisierter Mann einem 29 Jährigen in einer Tankstelle in Offenburg am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige wurde dann durch die anwesenden Gästen nach draußen in Sicherheit verbracht. Der Schläger folgte vor die Türe und schlug diesem erneut mit der Faust in das Gesicht, so dass der Mann zu Boden fiel. Anschließend trat der 20-Jährige noch mit den Füßen gegen das Opfer. Gegenüber der verständigten Polizei war der junge Mann ebenfalls aggressiv und leistete bei der Sachverhaltsaufnahme widerstand. Als Konsequenz durfte der Täter die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Durch die Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

/we

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell