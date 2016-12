POL-OG: Achern - Vorfahrt missachtet

Achern (ots) - Von der Straße "Am Hundsrücken" bog am Freitag gegen 10.00 Uhr eine 50-jährige Golf-Fahrerin nach links in die Straße "An der Acher" ein. Hierbei missachte sie die Vorfahrt eines Markengefährten, dessen 46-jährige Lenkerin dort von rechts angefahren kam. Es kam zur Kollision der beiden Volkswagen, wodurch der Golf abgewiesen wurde und noch gegen einen dort verkehrsbedingt wartenden Pkw Honda prallte. Die Fahrzeugführer blieben beim Unfallgeschehen unverletzt. An den Pkw entstand Blechschaden von etwa 15.000 Euro.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell