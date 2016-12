POL-OG: Offenburg - Kassette mit Bargeld gestohlen

Offenburg (ots) - Eine Kassette mit Bargeld entwendete ein Einbrecher aus dem Verkaufsraum eines Geschäftes in der Walter-Clauss-Straße. Dort war der Täter zwischen Donnerstag 19.00 Uhr und Freitag 07.30 Uhr eingestiegen und hatte dann eine Schublade an einem Tresen aufgebrochen. Hinweise an das Polizeirevier unter Telefon 0781/21-2200.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell