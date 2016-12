POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg/ Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Ohne Führerschein - aber dafür unter Drogen

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr war ein 46 Jahre alter Rollerfahrer in der Badstraße in Offenburg mit seinem Gefährt unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten des Polizeirevier Offenburg festgestellt, dass der Fahrzeuglenker nicht im Besitz eines Führerscheins war, aber dafür unter Drogen stand. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Ortenberg - Weihnachten ohne Führerschein und ohne Pkw

Ohne Führerschein und ohne Pkw, aber dafür mit einer Platzwunde am Kopf, wird ein 33-jähriger Ford-Fahrer in die Weihnachtsfeiertage starten. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht fuhr der Ford-Lenker von Offenburg nach Ortenberg. Am Südring übersah der Kraftfahrzeugführer den dortigen Kreisverkehr und verlor die Kontrolle über seinen Pkw, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Zur Behandlung seiner Verletzung am Kopf und zur Blutentnahme wurde der Autofahrer ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde durch die Offenburger Feuerwehr gereinigt.

Offenburg - Betrunkener und aggressiver Tankstellenbesucher

Vermutlich aus Lust und Laune hat ein aggressiver und deutlich alkoholisierter Mann einem 29 Jährigen in einer Tankstelle in Offenburg am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der 29-Jährige wurde dann durch die anwesenden Gästen nach draußen in Sicherheit verbracht. Der Schläger folgte vor die Türe und schlug diesem erneut mit der Faust in das Gesicht, so dass der Mann zu Boden fiel. Anschließend trat der 20-Jährige noch mit den Füßen gegen das Opfer. Gegenüber der verständigten Polizei war der junge Mann ebenfalls aggressiv und leistete bei der Sachverhaltsaufnahme widerstand. Als Konsequenz durfte der Täter die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Durch die Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Haslasch - Die nächtliche Frauensuche ergab einen Polizeieinsatz

Ein 39-jährier Mann wollte die Nacht zum Freitag nicht alleine verbringen, weshalb er sich gegen 00.30 Uhr mit seinem Toyota auf den Weg in die Straße "Am Gewerbekanal" machte. An der Örtlichkeit kam es dann zu einem verbalen Streit zwischen mehrere Personen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei der Streitschlichtung wurde dann bei dem Fahrzeuglenker deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Da der Toyota-Fahrer mit den Maßnahmen der Beamten nicht einverstanden war, wurde eine Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft Offenburg angeordnet. Dies brachte den Alkoholsünder noch mehr in Rasche, so dass er unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt ins Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht werden musste. Bei der Entnahme leistete er enormen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten und beschädigte außerdem im Krankenhaus ein Gerät. Aufgrund der Gesamtsituation und des psychischen Ausnahmezustandes wurde der Verkehrssünder in eine Fachklinik verbracht.

Offenburg - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 11. 30 Uhr in der Wilhelmstraße Höhe Hausnummer 24. Eine 34-jährige Audi-Fahrerin fuhr in der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Grabenalle. An der dortigen Kreuzung wollte sie nach rechts abbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste sie bereits im einspurigen Bereich verkehrsbedingt halten. Plötzlich und unerwartet wurde sie von links von einem Fahrzeugführer überholt. Bei dem Überholvorgang streifte dieser den Audi an der linken hinteren Fahrzeugseite. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand ein Blechschaden von etwa 1.500 Euro. Von dem Pkw des Verursachers ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silbernen Kleinwagen mit vier Türen handelte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781/21-2200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell