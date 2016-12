POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Kehl/Achern/Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl - Hoher Schaden

An einem geparkten VW Golf, der in der Nacht zum Freitag in der Friedrichstraße Ecke Bierkellerstraße geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Unfallverursacher war gegen 23.15 Uhr beim Abbiegen von der Bierkellerstraße in die Friedrichstraße gegen das geparkte rote Fahrzeug geprallt und hatte dadurch im Bereich vom Fahrzeugheck hohen Schaden angerichtet. Für die Unfallflucht kommt vermutlich ein Audi in Frage, der im Rahmen der Nachschau von Angehörigen in der Königsberger Straße festgestellt wurde. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier in Kehl aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag und Freitag gegen 23.15 Uhr Beobachtungen zum Unfall gemacht haben, Telefon 07851/893-0.

Achern - Kunststoffwanne verursacht Unfall

Gleich drei Fahrzeuge waren am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn verwickelt. Grund für die Kollision war eine Kunststoffwanne vom Laderaum eines Pick Up, die auf dem linken Fahrstreifen der A5 lag. Alle drei Verkehrsteilnehmer, die unterwegs in Richtung Süden waren, fuhren nacheinander aufgrund des Hindernisses aufeinander auf. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Hinweise auf das Fahrzeug, das die Kunststoffwanne verloren hat, gibt es noch nicht. Deshalb sucht die Polizei zum einem nach Zeugen, die Angaben zu dem Pick Up machen können und zum anderen nach dem Verkehrsteilnehmer, der die Kunststoffwanne verloren hat, Telefon 07223/808470.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell