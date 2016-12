POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Rastatt/Murgtal

Offenburg (ots) - Ötigheim - Vorfahrt missachtet

Auf der Rosenstraße fahrend missachtete am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr eine VW-Lenkerin bei der Hildastraße die Vorfahrt eines von rechts heranfahrenden bevorrechtigten Pkw Audi. Durch die Kollision geriet die Verursacherin auf den Bordstein und kam an einem Gartenzaun zum Stillstand. Beim Unfall entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Rastatt - Aufgefahren

Im Bereich der "Mack-Kreuzung" fuhr am Donnerstag gegen 16.10 Uhr ein Audi-Lenker vermutlich aus Unachtsamkeit einem davor fahrenden Pkw Citroen auf und verursachte so einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rastatt - Drei Beteiligte

Bei der Fahrt in der Wilhelm-Busch-Straße in Richtung Stadtmitte fuhr am Donnerstag gegen 17.10 Uhr ein Nissan-Fahrer aus Unachtsamkeit einem Pkw Peugeot auf und schob diesen noch auf einen davor befindlichen VW-Transporter auf. Der Nissan-Lenker wollte noch nach links ausweichen, kam so von der Fahrbahn ab und in einer Hecke eines Anwesens zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt.

Rastatt - Vorfahrt missachtet

Beim Queren der Rauentaler Straße von der Zollersbühnstraße kommend in Richtung Steingerüst, missachtete am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr ein 43-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt einer 22-jährigen Renault-Lenkerin, die von rechts herangefahren kam. Die junge Fahrerin wurde bei der Kollision verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro, ein Pkw musste abgeschleppt werden.

Rastatt - Tor beschädigt

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer prallte zwischen Mittwochabend 19.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr vermutlich beim Wenden oder Rangieren in der Hohlohstraße gegen ein Ein-Ausfahrtstor einer Firma und hinterließ einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an das Polizeirevier, Telefon 07222/761-0.

Gernsbach - Zeuge gesucht

Nach einer Auseinandersetzung am Samstag, 17. Dezember 2016, gegen 22.00 Uhr, beim Bahnhof in Gernsbach sucht die Polizei einen Zeugen. Dieser war etwa 25 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hatte schwarze gestylte Haare. Der Mann war zwischen die beiden Kontrahenten getreten und hatte diese getrennt. Der Zeuge wird gebeten sich beim Polizeiposten unter der Rufnummer 07224/2663 zu melden.

Gaggenau/Moosbronn - Sprinter fuhr davon

Eine 50-jährige Ford-Fahrerin war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 3706 von Marxzell nach Moosbronn unterwegs. Zwischen zwei Linkskurven kam der Autofahrerin ein Kastenwagen, vermutlich ein Sprinter, entgegen, dessen Fahrer über der Fahrbahnmitte fuhr. Es kam zum seitlichen Streifen mit diesem Fahrzeug und einem Schaden von etwa 500 Euro am Opel. Der Fahrer des Sprinters setzte seine Fahrt unvermindert fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefon 07225/9887-0 entgegen.

Gernsbach - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schwarzwaldstraße wurde am Mittwoch zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr ein dort abgestellter weißer Pkw Skoda angefahren und ein Schaden von etwa 1.500 Euro hinterlassen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten hofft auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 07224/3663.

/ke

