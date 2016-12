POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden und Bühl

Offenburg (ots) - Sinzheim - Ungebetene Gäste I

Nachdem sie ein Fenster in der Bergseestraße aufgehebelt hatten, gelangten am Donnerstagabend Unbekannte in ein Anwesen. Anschließend wurde das Mobiliar im Schlafzimmer durchsucht. Bei ihrem weiteren Vorhaben dürften die ungebetenen Gäste gestört worden sein, da keine weiteren Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Die Beamten des Reviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rheinmünster, Gerffern - Ungebetene Gäste II

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten am Donnerstagmittag Einbrecher in der Pfarrstraße aus. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt worden war, gelangten sie in das Anwesen. Nachdem Mobiliar durchwühlt worden war, verließen die Täter unerkannt die Örtlichkeit. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, steht noch nicht fest.

Lichtenau - Ungebetene Gäste III

Gegen 18 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Sommerfeldstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Inneren sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei fanden sie Schmuck. Die Beamten des Reviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

