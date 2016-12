POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Ettenheim - Betrunkener unterwegs

Stark alkoholisiert war am Donnerstagabend ein Mann in der Industriestraße unterwegs. Er versuchte Fahrzeuge anzuhalten, weshalb die Beamten des Polizeipostens Ettenheim verständigt wurden. Da sich der 32-Jährig aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Seinen Rausch von über 2,6 Promille durfte er anschließend in der Gewahrsamszelle ausschlafen.

Lahr - Zu laut

Ihre Feierlaune brachten in der Nacht auf Freitag einige Gäste in einem Imbiss in der Kaiserstraße mit lauter Musik zum Ausdruck. Da dies jedoch bis tief in die Nacht dauerte und die umliegenden Bewohner in ihrer Nachtruhe störte, mussten die Beamten des Revieres Lahr für Ruhe sorgen. Den Inhaber erwartet nun eine Anzeige wegen Sperrzeitüberschreitung.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell