POL-OG: Gaggenau - Mit Messer schwer verletzt - UPDATE

Gaggenau (ots) - Der Geschädigte befindet sich nach entsprechender medizinischer Versorgung in einer Klinik auf dem Weg der Besserung. Der Beschuldigte selbst äußerte sich bisher nicht zu den Gründen seines Vorgehens, weshalb zu den Hintergründen des Tatgeschehens weitere Ermittlungen erforderlich sind. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden erfolgte am Donnerstagnachmittag die Vorführung des 66-Jährigen beim zuständigen Richter, der wegen versuchten Mordes die Untersuchungshaft anordnete.

Gaggenau - Mit Messer schwer verletzt

Bei einem Streit in der Willy-Brandt-Straße wurde am Mittwochmittag gegen 12 Uhr ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Warum das spätere Opfer und ein 66-Jährigen in Streit gerieten, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach der Tat konnte der Täter in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt übernommen.

