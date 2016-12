POL-OG: Kehl - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmorgen im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 09.15 Uhr in der Schulstraße Höhe Hausnummer 36. Ein Pkw-Lenker streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford. An dem abgestellten Auto wurde an der Fahrerseite die Tür beschädigt und der linke Außenspiegel abgefahren. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Von dem Spiegelglas fehlte jede Spur, weshalb die Polizeibeamten davon ausgehen, dass der Verursacher es nach dem Unfall mitgenommen hat. Am geparkten Ford entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851/893-200 zu melden.

