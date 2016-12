POL-OG: Achern/Großweier - Brand gemeldet

Achern/Großweier (ots) - Ein Brand in einem Wohnhaus in der Straße "Im Grün" wurde am Donnerstag gegen 10.10 Uhr den Einsatzkräften gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes ein Feuer ausgebrochen war. Die 79-jährige Bewohnerin hatte sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Von den Wehrkräften aus Achern und Großweier (31 Mann, sechs Fahrzeuge) konnte der Brand gelöscht und anschließend das Gebäude belüftet werden. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei wurden mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine brennende Kerze in der Küche Gegenstände in Brand gesetzt, der sich dann weiter ausbreitete. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell