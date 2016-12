POL-OG: Offenburg - Verdacht des gefährlichen Eingriffs

Offenburg (ots) - Bei der Fahrt auf der Bundesstraße 33 von Offenburg in Richtung Autobahn vernahm am Mittwoch gegen 17.10 Uhr ein BMW-Fahrer nach der Durchfahrt einer Brücke kurz vor dem "Offenburger Ei" einen Schlag auf der Windschutzscheibe. Dabei entstanden eine Einkerbung und ein Riss von einigen Zentimetern an der Scheibe. Da sich nach Feststellung des Autofahrers zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge davor befanden, die möglicher Weise einen Stein oder anderen Gegenstand aufgewirbelt hatten, besteht der Verdacht, dass von noch unbekannten Personen etwas von der Brücke geworfen worden war. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0781/21-4200.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell