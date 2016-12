POL-OG: Wolfach - Einbruch in Hotel

Offenburg (ots) - Über ein Fenster stieg in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23.45 Uhr und 05.00 Uhr ein Einbrecher in einen Büroraum eines Hotelgebäudes in der Straße St. Roman ein. Von dort entwendete der nächtliche Besucher eine Kassette mit Bargeld und ein Porzellanschwein mit Trinkgeldern. Der Polizeiposten Wolfach hofft auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 07834/8357-0.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell