POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Ein 66-jähriger Kraftfahrer hatte am Mittwochabend den Autobahnparkplatz 'Brachfeld' angesteuert, um dort in der Fahrerkabine seines Sattelzuges die Nacht zu verbringen. Gegen 2 Uhr weckten ihn merkwürdige Aktivitäten an seiner Sattelzugmaschine. Als er nachsah, liefen zwei unbekannte Männer mit einem Kanister davon, bestiegen einen Sattelzug mit ausländischen Kennzeichen und fuhren weg. Wie der 66-Jährige feststellte, hatten die beiden Männer den Tank seiner Sattelzugmaschine aufgebrochen und Diesel entwendet. Die Beamten der Autobahnpolizei Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Als aus einer Wohnung über der ihren mehrere Möbel geworfen wurden, wandte sich eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Feldbergstraße am Mittwoch um 18.40 Uhr sehr beunruhigt an die Polizei, da sie Schlimmes befürchtete. Zwei Polizeistreifen fuhren unverzüglich an. In der Dachgeschosswohnung trafen die Beamten auf mehrere Freizeit-Handwerker beim Renovieren. Diese hatten sich offenbar gegen das mühsame Treppensteigen entschieden und entsorgten nicht mehr benötigtes Mobiliar durch einen Wurf ins Freie, wobei auf die Sicherheit von Passanten geachtet wurde.

Zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, 2.30 Uhr, suchte ein unbekannter Einbrecher ein Wohnhaus in der Dorfstraße auf. Er hebelte das Wohnzimmerfenster auf und drang in die Wohnräume ein, wo er anschließend das Mobiliar nach Verwertbarem durchsuchte. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Straßburger Straße geriet am Mittwoch gegen 22 Uhr ein 67-jähriger Renault-Fahrer in eine polizeiliche Kontrollstelle. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch und baten zum Test. Der belegte dem Fahrer eine Alkoholisierung von rund 0,7 Promille und zieht nun eine Anzeige nach sich.

In die Eisenbahnstraße rückten am Donnerstagmorgen kurz vor 4 Uhr Feuerwehr und Polizei aus, nachdem dort der Inhalt von mindestens einer grünen Altpapiertonne von unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden war. Vier Tonnen wurden durch die Flammen zerstört, ehe sie von den Wehrleuten gelöscht werden konnten. Die Beamten des Polizeipostens ermitteln.

Auf der Fahrt auf der L 87a in Richtung Unzhurst erfasste am Mittwoch um 22.15 Uhr ein 38-jähriger Seat-Lenker ein über die Fahrbahn laufendes Reh. Das Wildtier überlebte die Kollision nicht, für die Reparatur des Seat werden 2.000 Euro veranschlagt.

