POL-OG: Offenburg - Einbruch im Parkhaus

Offenburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde zwischen 22.15 Uhr und 02.15 Uhr in ein Büro eines Parkhauses in der Wasserstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Büroraum und entwendeten von dort einen an der Wand befestigten tragbaren Tresor. In diesem befand sich Bargeld in unbekannter Höhe. Ein Tatverdacht richtet sich gegen zwei Personen die im dortigen Bereich gesehen wurden. Diese trugen dunkle Oberbekleidung, Jeanshosen, Turnschuhe sowie Wollmützen. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0781/21-2820 entgegen.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell