POL-OG: Baden-Baden/Sandweier - In Leitplanken geprallt

Baden-Baden/Sandweier (ots) - Weil er nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen musste, kam am Mittwoch gegen 18.50 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi während der Fahrt auf der K 9617 von Rastatt in Richtung Sandweier auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw in die Leitplanken, wobei der Fahrer verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Beim Unfall entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro, der Audi musste per Abschlepphaken in die Werkstatt.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell