POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Baden-Baden/Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Unfall beim Europakreisel

Bei ihrer Fahrt auf der Bundesstraße 500 stadtauswärts missachtete am Mittwoch gegen 19.00 Uhr eine 29-jährige Audi-Fahrerin beim Europakreisel die Vorfahrt eines dort fahrenden Pkw Ford einer 35-jährigen Autofahrerin. Es kam so zur Kollision der beiden Pkw mit einem Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Gegen die Verursacherin wurde Anzeige erstattet.

Baden-Baden - Verursacher rasch ermittelt

Beim Ausparken prallte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw BMW auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Rheinstraße gegen einen Pkw Citroen und verursachte so einen Schaden von zirka 1000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Senior seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin konnte der Mann kurze Zeit später an seiner Wohnadresse von der Polizei ermittelt werden. Eine entsprechende Anzeige folgt.

Baden-Baden - Drei Beteiligte und 15.000 Euro Schaden

Drei Pkw-Lenkerinnen waren am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der B 500 stadtauswärts unterwegs. Eine VW-Fahrerin musste dann verkehrsbedingt abbremsen, eine nachfolgende Autofahrerin in einem Skoda bremste ebenfalls ab. Die dahinter fahrende Mercedes-Lenkerin bemerkte dies vermutlich zu spät, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den VW geschoben und im Skoda die Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Blechschaden von etwa 15.000 Euro, ein Pkw musste abgeschleppt werden.

