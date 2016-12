POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Rastatt/Murgtal

Offenburg (ots) - Bietigheim - Aufgefahren

Auf der Bundesstraße 36 in nördlicher Richtung fahrend wollte am Mittwoch gegen 18.45 Uhr ein Opel-Lenker an der Ausfahrt Bietigheim Süd abbiegen. Hierbei erkannte er einen vor der Ampel bereits wartenden Pkw BMW vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Bei der Kollision wurde im BMW eine Beifahrerin leicht verletzt, es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Bietigheim - Fehler beim Abbiegen

Beim Abbiegen an der Anschlussstelle Bietigheim Nord von der B 36 nach links übersah am Mittwoch gegen 18.30 Uhr eine 25-jährige Smart-Lenkerin offensichtlich einen entgegenkommenden Pkw Nissan eines 79-jährigen Autofahrers. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro, beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Durmersheim/Würmersheim - Einbruch

Nach Aufhebeln einer Terrassentür gelangte am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr ein Einbrecher in ein Anwesen im Heiner-Bauer-Ring. Anschließend durchsuchte der Eindringling die Zimmer und entwendete mehrere Kosmetik- und Alltagsartikel im Wert von etwa 500 Euro. Hinweise an den Polizeiposten in Bietigheim, Telefon 07245/912710.

Rastatt - Bargeld gestohlen

Über die Haustür verschaffte sich in der Nacht zum Donnerstag ein Einbrecher Zugang in ein Anwesen in der Zeughausstraße. Dort entwendete der nächtliche Besucher im Erdgeschoss aus dort festgestellten Geldbörsen das Bargeld und verschwand unerkannt in die Nacht.

Steinmauern - Sachbeschädigung

Durch laute Geräusche wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 03.45 Uhr eine Zeugin wach und konnte bei einer Nachschau eine Gruppe junger Erwachsener bei einem Einkaufsmarkt in der Straße "Steinäcker" feststellen. Diese führte einen Pkw Audi mit Rastatter Kennzeichen mit. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit durch die Polizei wurde eine mutwillig zerstörte Klimaanlage vorgefunden, die vermutlich von der Gruppe von ihrem Platz heruntergerissen worden war. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Kuppenheim - Gestohlene Zigaretten aufgefunden

Nach einem Hinweis auf verdächtige Personen beim Friedhof in Kuppenheim konnten dort von der Polizei am Mittwoch gegen 13.30 Uhr drei Männer angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Anfahrt konnten die Beamten sehen, wie von einem der Männer ein Gegenstand in ein Gebüsch geworfen wurde. Dort konnte anschließend ein Autoschlüssel und in der Nähe der dazugehörende Pkw festgestellt werden. In diesem Fahrzeug wurden rund 80 Packungen Zigaretten vorgefunden, die, wie die weiteren Ermittlungen ergaben, am Vormittag in einem Einkaufscenter in Oberndorf gestohlen worden waren. Die Tatverdächtigen im Alter von 30 und 35 Jahren wurden zur Wache gebracht und die notwendigen Maßnahmen durchgeführt. Anzeigen folgen nach Abschluss der Ermittlungen.

