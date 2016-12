POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Meißenheim - Vorfahrtverletzung

Von der Lahrer Straße kommend fuhr am Donnerstag um 3.30 Uhr ein 35 Jahre alter Ford-Lenker auf die Hauptstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand, die verursachte Sachschadenshöhe beträgt 2.500 Euro.

Lahr - Einbruch während Trauerfeier

Skrupellose Einbrecher achten auch auf Traueranzeigen in den örtlichen Medien. Wird dort neben dem Termin der Beerdigung auch die Traueradresse angegeben, wissen die Diebe, sie haben leichtes Spiel. So geschah es auch am Mittwoch in Burgheim. Während die Bewohner an einer Beerdigung teilnahmen, suchten Einbrecher zwischen 10.15 Uhr und 14.30 Uhr das Wohnhaus auf. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten in das Innere der Wohnräume, wo sie nach Wertsachen suchten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell