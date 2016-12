POL-OG: Baden-Baden, A 5 - Unter Drogeneinwirkung am Lenkrad

Baden-Baden (ots) - Eine Streife der Autobahnpolizei Bühl kontrollierte am Mittwoch um 11.40 Uhr an der Raststätte Baden-Baden einen VW-Fahrer, der auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs war. Die Beamten bemerkten bei dem 30-Jährigen Symptome, die auf akuten Drogenkonsum hindeuteten, und nahmen einen Drogentest vor. Dieser belegte den Einfluss von Cannabis, womit die Weiterfahrt beendet war. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erwartet nun eine Anzeige.

