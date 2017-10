POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfall mit drei schwer Verletzten

Ludwigsburg (ots) - Drei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 10.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg ereignete. Während ein 53-jähriger Porsche-Fahrer den sogenannten Verflechtungsstreifen ganz rechts befuhr, war ein 27 Jahre alter BMW-Lenker, gemeinsam mit seiner 22-jährigen Beifahrerin, auf der mittleren Spur unterwegs. Nahezu zeitgleich wollten beide einen Spurwechsel durchführen, um auf die rechte Fahrspur zu gelangen. Während der 27-Jährige nach rechts zog, fuhr der 53-Jährige nach links und in der Folge stießen die beiden PKW zusammen. Die junge Frau wurde im PKW eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, die sich mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an der Unfallstelle befand, befreit werden. Alle drei Insassen erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während der Berge- und Unfallaufnahmemaßnahmen war die Autobahn zeitweise komplett gesperrt. Ab 12.25 Uhr konnten alle Fahrbahnen wieder frei gegeben werden. Es entstand ein bis zu zwölf Kilometer langer Rückstau.

