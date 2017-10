POL-LB: Tamm: Verkehrsunfallflucht; Pleidelsheim: nach Unfall aus dem Staub gemachht; Bietigheim-Bissingen: PKW überschlägt sich

Ludwigsburg (ots) - Tamm: Verkehrsunfallflucht

Mutmaßlich bei Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Freitag 16:30 Uhr und Montag 09:00 Uhr einen PKW, der in Tamm in der Brächterstraße auf einem Parkstreifen stand. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/1313-0, entgegen.

Pleidelsheim: nach Unfall aus dem Staub gemacht

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 00.00 Uhr und 22.00 Uhr in einen Unfall in der Stuifenstraße in Pleidelsheim verwickelt war. Der Unbekannte streifte zunächst einen geparkten VW und hinterließ eine Notiz an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs, bevor er davon fuhr. Doch das Geschriebene stellte sich als unleserlich heraus, weshalb das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nun Zeugen sucht, die den Unfall beobachten konnten.

Bietigheim-Bissingen: PKW überschlägt sich

Am Montag kurz vor 17:00 Uhr befuhr eine 27 Jahre alte Renault-Fahrerin die Bundesstraße 27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Besigheim. Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und beschädigte eine Leitplanke. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

