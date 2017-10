POL-LB: Vaihingen an der Enz: Baumaschine gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Eine Baumaschine im Wert von etwa 2.000 Euro wechselte zwischen Freitag 18.30 Uhr und Montag 09.00 Uhr in der Straße " Auf der Schelmenhalde" in Vaihingen an der Enz auf illegale Weise den Besitzer. Der sogenannte Vibrationsstampfer stand in einem Vorgarten und wurde dort von bislang unbekannten Tätern entwendet. Es handelt sich um eine gelb-graue Maschine der Marke BOMAG. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Baumaschine nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen

