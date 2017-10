POL-LB: Steinenbronn: Unbekannter beschädigt Fahrzeuge; Leonberg: Diebe greifen sich Einnahmen

Ludwigsburg (ots) - Steinenbronn: Unbekannter beschädigt Fahrzeuge

Vermutlich derselbe bislang unbekannte Täter hat es wohl auf Autos abgesehen, die von ihren Fahrern in der Ludwigstraße Ecke Karlstraße in Steinenbronn abgestellt werden. Bereits im Sommer dieses Jahres wurde ein dort geparkter Mercedes durch Eindellungen in der Motorhaube beschädigt. Zwischen Samstag, 30. September, und Dienstag, 02. Oktober, schlug der Unbekannte nun das zweite Mal zu. Ein Audi und ein BMW wurden auf gleiche Art und Weise verunstaltet. Zu den Dellen in den Motorhauben kamen jedoch in diesem Fall auch jeweils Beschädigungen der Windschutzscheiben hinzu. Bis zum Ende vergangener Woche hatte der Besitzer den Audi reparieren lassen. Während der Wagen zwischen Sonntag 20.00 Uhr und Montag 08.30 Uhr wieder in der Ludwigstraße stand, richtete der Täter erneut einen ähnlichen Schaden an. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157/52699-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Leonberg: Diebe greifen sich Einnahmen

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die am Samstag einen Diebstahl beobachten konnten, den bislang unbekannte Täter in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in der Leonberger Stadtmitte verübten. Vermutlich waren es drei Männer, die sich zunächst in das Reformhaus begaben. Während ein Komplize die Verkäuferin ablenkte, gelang es den beiden anderen Tätern die Einnahmen, die im Bereich des Verkaufstresens aufbewahrt wurden, zu entwenden. Die Diebe erbeuteten so einen Bargeldbetrag in etwa vierstelliger Höhe. Zwei der Täter waren mit blauen Jacken bekleidet, einer trug unter der Jacke ein kariertes Hemd. Der Zweite hatte eine graue Hose an und eine schwarze Umhängetasche bei sich. Alle drei Unbekannten haben dunkle, kurze Haare sowie einen dunkleren Teint. Mindestens einer der Männer trägt einen Oberlippenbart.

