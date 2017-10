POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Unfall fordert 12.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Zwei nicht mehr fahrbereit Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 15.35 Uhr in der Simmozheimer Straße in Merklingen ereignete. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersah ein 52 Jahre alter Skoda-Fahrer wohl einen entgegenkommenden 53-jährigen Seat-Lenker und stieß frontal mit ihm zusammen. Beide PKW wurden im Anschluss abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell