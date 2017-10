POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Versuchter Einbruch

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 01:30 und 02:00 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte Täter in der Arlbergstraße in ein Haus zu gelangen. Dabei hebelten sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Zugangstüre zur Haustür auf und versuchten anschließend vergeblich die Haustüre aufzuhebeln, wobei sie ein Glaselement beschädigten. Der bei dem Einbruchsversuch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0 zu melden.

