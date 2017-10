POL-LB: Asperg: Unfall mit 29.000 Euro Sachschaden; Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Schnellrestaurants

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Unfall mit 29.000 Euro Sachschaden

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer eines Transporters setzte, war ein 25 Jahre alter Mann am Samstag kurz nach 22.00 Uhr in einen Unfall in der Königstraße in Asperg verwickelt, der einen Gesamtsachschaden von etwa 29.000 Euro forderte. Als der Fahrer von Tamm kommend die Königstraße hinunter fuhr, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen VW und einen Renault, die in Parklücken abgestellt war. Der Renault Berlingo wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davorstehenden Suzuki geschoben und rollte dann über den Gehweg gegen eine Hauswand. Gleichzeit stieß der Suzuki wiederum in das Heck eines ebenfalls geparkten Renault Twingo. Der Transporter, der VW und der Renault Berlingo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Möglicherweise war der 25-Jährige zum Unfallzeitpunkt durch einen Blick auf sein Handy abgelenkt und überdies nicht angeschnallt.

Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Schnellrestaurants

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr im Industriegebiet "Tammerfeld" in Ludwigsburg eine Unfallflucht beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants abgestellt war, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Anschließend machte sich der Unbekannte davon.

