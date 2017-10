POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Familienstreit mit Messer

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr kam es im Gänsbergring zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Brüdern, in dessen Verlauf der jüngere, 17-Jährige mit mehreren Messern auf seinen 19-jährigen Bruder losging. Der ältere Bruder wehrte die Angriffe mit dem Unterarm ab, wobei er sich mehrere Schnittwunden, sowie eine leichte Stichverletzung im Bauchbereich zuzog. Erst als die Mutter der beiden einschritt und dem Tatverdächtigen ein Messer entreißen konnte ließ dieser von seinen Angriffen ab und begab sich anschließend ins Badezimmer, wo ihn die alarmierte Polizei auch antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der jüngere Bruder in einer Jugendeinrichtung untergebracht, der Ältere musste zur Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

