POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil der Stadt: Opferstock-Diebstahlsfälle mutmaßlich geklärt - 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmorgen ging der Polizei ein 34-Jähriger ins Netz, der im Verdacht steht, sich seit Mai 2017 wiederholt an einem Opferstock in der Stadtkirche bereichert zu haben. Wegen eines bereits bestehenden Haftbefehls nahmen Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz ihn bei einer zufälligen Kontrolle gegen 07:30 Uhr in Stuttgart vorläufig fest. Ihm wird vorgeworfen, in sechs Fällen zwischen Mai und Juli 2017, mit einem klebrigen Metallmaßband jeweils einen geringen Geldbetrag aus dem Opferstock entwendet zu haben. Zuletzt war er am Montag gegen 13:40 Uhr auf die gleiche Weise zugange. Der Verdächtige wurde noch heute Vormittag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Er stammt aus Südosteuropa, ist ohne festen Wohnsitz und bereits einschlägig vorbestraft.

