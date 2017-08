POL-LB: Herrenberg: Fahrzeugteile gestohlen; Sindelfingen: in Biergarten eingebrochen

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Fahrzeugteile gestohlen

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, denen zwischen Dienstag 20.30 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße aufgefallen ist. Bislang unbekannte Täter machten sich an zwei dort abgestellten Mercedes Sprinter zu schaffen. Fachmännisch demontierten sie jeweils den Rußpartikelfilter, der im Auspuffbereich verbaut ist. Der Wert der Filter beläuft sich auf eine Gesamtsumme von etwa 7.000 Euro.

Sindelfingen: in Biergarten eingebrochen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Dienstag 21:00 Uhr und Mittwoch 06:45 Uhr am Bewirtungsgebäude eines Biergartens im Sommerhofenspark in Sindelfingen zu schaffen. Zunächst versuchte er über den Grillbereich bzw. die Essensausgabe ins Innere zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang. Kurzerhand riss der Einbrecher dann das Gitter im Bereich der Getränkeausgabe aus der Verankerung und kletterte ins Innere. Zielstrebig begab er sich zu einem Schrank und entwendete aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell