POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch in Autohandel

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen Dienstag 15:00 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Autohandel in der Tafingerstraße in Vaihingen an der Enz. Indem er einer Hintertür aufhebelte, gelangter er in das Gebäude. Über die angeschlossene Werkstatt erreichte er das Büro und hebelte auch hier die Tür auf. Aus einer Schreibtischschublade entwendete er Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

