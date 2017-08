POL-LB: Gemarkung Weil der Stadt: Tödlicher Motorradsturz

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag gegen 19:30 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L1182 zwischen Merklingen und Hausen. Hierbei befuhr der 51-jährige Fahrer eines Motorrades der Marke BMW die Strecke in Fahrtrichtung Hausen. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, welchen er noch an der Unfallstelle erlag. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell