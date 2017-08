POL-LB: Sindelfingen: unverfrorene Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Eines dreisten Tricks bediente sich ein bislang unbekanntes Paar am Montagnachmittag in Sindelfingen und entwendete so Schmuck, dessen Wert bislang noch nicht feststeht. Der Mann und die Frau klingelten gegen 15.00 Uhr an einer Wohnung in der Dresdener Straße, worauf ihnen die 79 Jahre alte Bewohnerin öffnete. Das Täterpaar gab vor, in die Wohnung, die sich unter den Räumen der 79-Jährigen befindet, ziehen zu wollen. Um die beiden Grundrisse vergleichen zu können, baten sie die Seniorin um Einlass. Die Frau verwickelte die 79-Jährige im weiteren Verlauf in ein Gespräch, während sich der Mann ihre Wohnung ansah. Einige Zeit später verließen die Beiden die Wohnung. Am Abend bemerkte die Bewohnerin schließlich, dass eine Schmuckschatulle mit mehreren Schmuckstücken aus dem Schlafzimmer fehlte. Der Täter wurde als etwa 30 bis 45 Jahre alt, zwischen 160 bis 180 cm groß und stämmig beschrieben. Er hat schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug einen auffallend weiten knielangen, beigefarbenen Mantel. Seine Komplizin wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt. Sie ist kleiner als 160 cm und hat blondes, etwa ohrlanges, vermutlich dauergewelltes Haar. Die Frau war mit einem bunten Oberteil mit Blumenmuster bekleidet. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, suchte Zeugen und insbesondere auch weitere Geschädigte.

