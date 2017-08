POL-LB: Remseck am Neckar: Wildunfall und Brandalarm; Ludwigsburg: Brand eines Feldes; Kornwestheim: Brombeerbusch gerät in Brand; Asperg: Schwelbrand im Kindergarten

Ludwigsburg (ots) - Remseck am Neckar-Neckarrems: Wildunfall

Am Montag gegen 21:40 Uhr wurde eine 30-jährige Motorradfahrerin auf der Landesstraße 1140 in einen Wildunfall verwickelt und dabei leicht verletzt. Die Frau war von Neckarrems kommend in Fahrtrichtung Schwaikheim unterwegs, als plötzlich ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn überquerte und gegen das Motorrad prallte, woraufhin die 30-Jährige stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls war das Reh sofort tot. Das Motorrad schleuderte in den rechten Straßengraben und wurde im weiteren Verlauf abgeschleppt. Die 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 2.000 Euro.

Remseck am Neckar-Neckargröningen: Brandalarm

Die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar rückte am Dienstag kurz nach 04:15 Uhr mit sieben Einsatzfahrzeugen und 35 Wehrleuten zu einem Brandalarm in die Straße "Rainwiesen" in Neckargröningen aus. Auf dem Gelände einer Wertstoffverwertung hatte sich aufgrund von Gärprozessen ein Hackschnitzelhaufen derart erhitzt, dass sich im oberen Bereich Glutnester bildeten. Die Einsatzkräfte löschten zunächst diesen Bereich ab und zogen anschließend unter Zuhilfenahme eines Radladers den Hackschnitzelhaufen auseinander. Ein Sachschaden entstand nicht.

Ludwigsburg: Brand eines Feldes

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag kurz nach 18:00 Uhr nördlich der Aldinger Straße in Ludwigsburg auf Höhe der Bushaltestelle "Pattonville-Nord" ein etwa drei tausend Quadratmeter großes Feld in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, konnte den Acker löschen. Der Besitzer des Feldes pflügte das Gelände anschließend um, um sämtliche Brandnester zu beseitigen.

Kornwestheim: Brombeerbusch gerät in Brand

Mutmaßlich durch die anhaltende Trockenheit fing am Montag gegen 16:20 Uhr in Kornwestheim in der Theodor-Heuss-Straße entlang der Bundesstraße 27 ein Brombeerbusch Feuer und breitete sich auf etwa zehn Quadratmeter aus. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim kam mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer rasch gelöscht. Anschließend wurde der angrenzende Bereich bewässert.

Asperg: Schwelbrand im Kindergarten

Am Montag kurz nach 17:00 Uhr wurde im Kindergarten in der Berliner Straße in Asperg beißender Rauchgeruch wahrgenommen. Von der Freiwilligen Feuerwehr Asperg waren fünf Fahrzeugen und 33 Wehrleute im Einsatz, darüber hinaus befanden sich auch zwei Wehrleute und ein Fahrzeug der Feuerwehr Ludwigsburg vor Ort, und stellten rasch einen Schwelbrand in der Zwischendecke eines Gruppenraums fest, der mutmaßlich durch eine defekte Deckenleuchte ausgelöst wurde. Es genügte die Räume zu belüften. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell