POL-LB: Luwigsburg: angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus und Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Grünbühl: angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Am frühen Montagabend, gegen 18.00 Uhr, löste in einer Wohnung in der Weichselstraße im Stadtteil Grünbühl ein Rauchmelder aus und hierauf wurde die Feuerwehr Ludwigsburg alarmiert. Die insgesamt 21 Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen ausgerückt waren, mussten den 62-jährigen Bewohner, der stark alkoholisiert war, aus der verrauchten Wohnung bringen. Mutmaßlich war der Qualm entstanden, da der Mann Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte und dieses zu kokeln begann. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Der 62-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Doch statt seinen Rettern dankbar zu sein, wurde er im Krankenwagen aggressiv und schlug nach dem Rettungsdienstpersonal. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die am Montag gegen 17.00 Uhr in der Marbacher Straße bzw. der Bottwartalstraße einen Unfall beobachten konnten. Eine 48 Jahre alte BMW-Fahrerin befand sich auf der rechten Abbiegespur in Richtung des Stadtteils Hohenecks. Kurz bevor sie die Linksabbiegeampel passierte, sprang diese wohl bereits auf "gelb" um. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der sich hinter ihr befand, wollte jedoch ebenfalls noch abbiegen und fuhr vermutlich so zügig, dass er trotz Ausweichmanöver gegen das Heck des BMW prallte. Nachdem der Unbekannte zunächst weiter hinter der BMW-Lenkerin her fuhr, bog er dann nach links in die Straße "Reichertshalde" ab und machte sich davon. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte soll mit einem schwarzen Mercedes Cabrio mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) unterwegs gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell