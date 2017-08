POL-LB: Verkehrsunfall in Vaihingen an der Enz, Sachbeschädigung in Vaihingen an der Enz und Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots) - Vaihingen an der Enz, Enzweihingen: Motorradfahrer übersehen

Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Montagnachmittag einen 49-Jährigen in ein Krankenhaus, nachdem er kurz vor 16:30 Uhr auf der B 10 in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 65-Jähriger war in einem Mercedes auf der Vaihinger Straße unterwegs und bog an der Einmündung zur B 10 nach links in Richtung Vaihingen ab. Vermutlich übersah er den 49-Jährigen, der von links auf einem Motorrad heranfuhr, nachdem die für ihn geltende Ampel auf "grün" geschaltet hatte. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der Motorradfahrer stürzte und verletzt wurde. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Unfallzeugen, sich zu melden.

Vaihingen an der Enz, Ensingen: Sprayer unterwegs

Einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro richteten unbekannte Sprayer am frühen Sonntagmorgen in der Gündelbacher Straße an. Die Täter entnahmen zwischen 00:30 und 09:30 Uhr vermutlich aus dem Motorraum eines Baggers, der im dortigen Baustellenbereich abgestellt war, eine Spraydose mit grüner Farbe. Bis die Dose geleert war, besprühten sie eine Seite des Führerhauses, eine Absperrbake und abgelegte Betonrohre. Anschließend beschädigten sie mit der Farbe die Fassade eines Wohnhauses, das Gehäuse einer Wärmepumpe sowie einen Metallbehälter für Hundekotbeutel und entsorgten die geleerte Dose in demselben. Zeugen, die Hinweise zu den Sprayern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042/941-0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Korntal-Münchingen: Sprayer ertappt

Den richtigen Riecher bewies eine aufmerksame Zeugin, als sie in der Nacht zum Dienstag die Polizei verständigte, nachdem sie kurz nach 00:30 Uhr "Sprayer" in der Kornwestheimer Straße gehört hatte. Die Beamten erwischten daraufhin drei junge Männer im Alter von 16, 17 und 21 Jahren, die gerade bei den Sportanlagen ihr Unwesen trieben. Das Trio war dabei Wände, Treppenaufgänge und den Boden in verschiedenen Farben zu verunzieren und hatte vermutlich bereits einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro angerichtet. Sie wurden vorläufig festgenommen. Während man den 21-Jährigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß setzte, wurden die beiden Jugendlichen in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben.

